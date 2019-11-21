أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارين مهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارين مهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بعض الأسماء لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015.

نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

كما نشرت الجريدة قرارا باعتبار مشروع إنشاءات الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق محافظتى المنوفية والجيزة ودوائر الدخول والخروج لكوب ى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه الأخير من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهرى "دندرة" لمدة ثلاثين عاماً، وذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى، لما له من عائد على الاقتصاد المصرى، ومزاياه العديدة فى خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.