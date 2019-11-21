أخبار مصر | توقيع بروتوكول تأجير رصيفي 5 و6 بميناء دمياط لتداول الحاويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول تأجير رصيفي 5 و6 بميناء دمياط لتداول الحاويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اللواء بحري أركان حرب وليد مصطفى عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بروتوكول ترخيص (تأجير) استغلال رصيفى 5،6 بالميناء، مع اللواء علاء إبراهيم رئيس شركة حاويات دمياط.

وبموجب هذا الاتفاق، فإن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حصلت على موافقة وزارة النقل على تخصيص رصيفى ( 6،5 ) باعتبارها امتداد طبيعى لأرصفتها الحالية واللازمة لنمو الشركة.

Advertisements

من جانبه أشار إبراهيم، إلى أن تكلفة المشروع تصل لنحو 500 مليون جنيه، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا، بدلًا من 1050 مترا،لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر، مما يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20% إلى 25%، أى من عدد 1،4 مليون حاوية إلى 1،8 مليون حاوية فى السنة.

ولفت إلى أن زيادة السعة يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة اختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.

وقد شهد التوقيع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة للنقل البحري، واللواء نبيل دويدار العضو المنتدب للنقل البحري.