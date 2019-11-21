أخبار مصر | ورشة "اللعبة المصرية" للأطفال في المتحف القبطي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة "اللعبة المصرية" للأطفال في المتحف القبطي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتحف القبطي الواقع في منطقة مجمع الأديان بالقاهرة، ورشة فنية للأطفال الذين شاركوا في احتفالية التي أقامهاالمتحف بمناسبة أعياد الطفولة، وبمشاركة عدد كبير من تلاميذ المدارس، والتي كشفت عن مواهب فنية يتمتع بها عدد كبير من الأطفال، وأشرفت علي تنفيذها شيماء أحمد وشيماء إبراهيم أخصائيات رسم أثري من إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بمكتب وزير الآثار.

ومن ناحيتها قالت چيهان عاطف، مدير عام المتحف، إن الورشة تأتي في إطار احتفالات لمتحف باليوم العالمي للطفل، وقد حرصت علي متابعة الأطفال أثناء الورشة، حيث قاموا بأعمال متنوعة تحاكي القطع الأثرية المعروضة، مثل الطباعة على الورق وبعض الأعمال اليدوية.

وحرص منظمو الورشة على ربط الأطفال بالقطع الأثرية التي يتضمنها المعرض عن "اللعبة المصرية" والذي افتتحه المتحف أمس ومستمر لمدة شهر ضمن الاحتفالات بأعياد الطفولة، وكانت أغلب الأشكال التي يطبعها الأطفال هي للألعاب المعروضة في المتحف، والتي استمعوا لشرح مبسط عنها.

والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان، ولعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري، بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون، وقد جاهد هذا الرجل طويلًا حتى تمكن من إقامة المبنى الحالي للمتحف الذي افتتح عام 1910 وعين هو أول مدير له. أما أول دليل للمتحف فتم نشره عام 1930.

ويعد هذا المتحف أكبر متحف في العالم الآثار مصر من المرحلة القبطية وهو يضم الأقسام الآتية، وهي قسم الأحجار والرسوم الجصية، وقسم تطور الكتابة القبطية والمخطوطات، وقسم الأقمشة والمنسوجات، وقسم العاج والأيقونات، وقسم الأخشاب، وقسم المعادن، وقسم الفخار والزجاج. يبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطي حوالي 16000 مقتنى وقد رتبت مقتنيات المتحف تبعا لنوعياتها إلى اثني عشر قسما، عرضت عرضا علميا روعي فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان ونذكر من أهم مقتينات المتحف، شاهد قبر من الحجر الجيري يظهر التداخل بين علامتي الصليب والعنخ نهاية القرن 4 م، قطعة نسيج عليها بعض الرموز المسيحية القرن 6م، نقش علي مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد المسيح القرن 7م، تاج عمود من الحجر الجيري مزين بشكل عناقيد العنب القرن 7م، مسرجة من البرونز لها مقبض علي شكل الهلال والصليب القرن 13م، ويضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الاثاث الخشبية والأبواب المطعمة.