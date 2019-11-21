أخبار مصر | الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. بدء أولى رحلات العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الإثنين المقبل، أولى رحلات العمرة للعام الهجرى الحالي 1441 وذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https:umrah.eg الذي تم في 17 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك فى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠١٩، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابى لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.



وصرح أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، والمتحدث الرسمي باسم البوابة، بأن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833شركة ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجارى وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.



وأشار إلى أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتى تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.



وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفونى "استغاثة" SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.

يٌذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة قد أعلنت عن بوابة العمرة المصرية فى يوليو الماضى، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019، وذلك من منطلق حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجى في قطاع السياحة الذى يعد الآن عنصرا هاما في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.