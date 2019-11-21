أخبار مصر | تداول 288 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 288 شاحنة و35 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 288 شاحنة بضائع و35 سيارة.

ميناء سفاجا:

- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 90 شاحنة و6 سيارة.

- استقبل الميناء بالأمس السفينة New lader وعلى متنها 30 الف طن الومنيوم.

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- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة.

ميناء نويبع:

- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 30 شاحنة.

- استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة.

- غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 53 شاحنة و4 سيارة.