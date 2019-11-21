أخبار مصر | شاهد.. برج بني مزار المتطور بعد دخوله الخدمة على خط بني سويف- أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. برج بني مزار المتطور بعد دخوله الخدمة على خط بني سويف- أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد وزير النقل أهمية مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان مشيرًا إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.
جدير بالذكر أن دخول البرج الرئيسى لمحطة بنى مزار مع عدد 2 برج ثانوى فى المسافة مابين مغاغة وبنى مزار وربط برج بنى مزار مع البلوك الميكانيكى بالكفور ودخول المسافة الاتوماتيك ما بين برجى مغاغة وبنى مزار والربط ما بين برجى مغاغة وبنى مزار وتشغيل التقاطر والمسير العكسى تصل المسافة التى تم وضعها بالتشغيل من كم ١٨٣ حتى ٢٠١ بطول ١٨ كم تقريبا.