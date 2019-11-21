شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل برج بني مزار ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج بنى مزار التشغيل ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات على خط «بنى سويف / اسيوط» بطول 250 كيلو متر، والذي تنفذه شركة «الستوم» الايطالية، ويتكون المشروع من 15 برج رئيسى و24 برج ثانوى و86 مزلقان، مشيرًا إلى دخول ابراج ابو قرقاص ومغاغة والروضة الخدمة بواقع 3 ابراج رئيسة و2 برج ثانوى و9 مزلقانات، باجمالى مسافة 32 كيلومتر تقريبا.

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وأكد الوزير أهمية مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان، وأن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

وأشار الوزير إلى دخول البرج الرئيسى لمحطة بنى مزار مع 2 برج ثانوى في المسافة ما بين مغاغة وبنى مزار وربط برج بنى مزار مع البلوك الميكانيكى بالكفور، ودخول المسافة الاتوماتيك ما بين برجى مغاغة وبنى مزار، والربط ما بين برجى مغاغة وبنى مزار وتشغيل التقاطر والمسير العكسى تصل المسافة التي تم وضعها بالتشغيل من كم ١٨٣ حتى ٢٠١ بطول ١٨ كم تقريبا.

وأضاف الوزير أن مشروع تطوير نظم الإشارات يسير بمعدلات جيدة في خط القاهرة الاسكندرية الذي يبلغ طوله 208 كيلو متر ويشمل 19 برج رئيسي يتكون كل برج من عدد من الأنظمة: «نظم الإشارات- نظم الاتصالات- نظم القوي الكهربية- الاعمال المدنية»، و14 برج ثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات على عدد من الخطوط مثل خط القاهرة / الاسكندرية، وخط بنها / بور سعيد / ووصلة الزقازيق أبوكبير، إضافة إلى خط بني سويف اسيوط واسيوط نجع حمادي ونجع حمادي الاقصر، وجاري التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للتعاون الاستثماري فيما يخص كهربة اشارات الجيزة بني /سويف، وكذلك كهربة اشارات الاقصر /اسوان.