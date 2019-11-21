شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يقدم طلب إحاطة بشأن اتساع عجز الحساب الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، بشأن اتساع عجز الحساب الجاري.

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وقال «فؤاد» إن «النشرة الإحصائية الشهرية عن البنك المركزى، أكتوبر 2019، أوضحت أن العجز في الميزان التجارى قد بلغ 38 مليار دولار في العام المالى 2018\2019 بزيادة قدرها 758 مليون دولار عن العام المالى السابق، وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لانخفاض الصادرات غير البترولية من 17 مليارا عام 2017\2018 إلى 6،9 مليار دولار عام 2018\2019، وزيادة الواردات غير البترولية من 50 مليار دولار عام 2017\2018 إلى 54 مليار دولار عام 2018\2019 مما أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجارى من 5،9 مليار دولار عام 2017\2018 إلى 8,1 مليار دولار عام 2018\2019».

وأضاف النائب أنه «في ظل توقع المجموعة المالية هيرميس بإتساع عجز الحساب الجارى سيستمر خلال العامين المقبلين ليسجل 10،6 مليار دولار تعادل 2،9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، و15,2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 تعادل 3,6% من الناتج المحلى».

وأوضح أن «زيادة الفوائد المدفوعة من 1،2 مليار دولار عام 2016\2017 إلى 2،5 مليار دولار عام 2018\2019، وأن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنحو 1,5 مليار دولار، كما تراجعت الصادرات غير البترولية 1%، وزيادة مدفوعات الاستثمار 31% تعكس بشكل أساسى مدفوعات الشركاء الأجانب في القطاع البترولى»، مطالبا بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لدراسة أسباب اتساع عجز الحساب الجارى والذي ينال من الإيرادات المحققة في قطاع السياحة والقطاع البترولى وبحث أسباب زيادة المدفوعات عن الفوائد بنسبة تفوق 100% عن المدفوعات في عام 2016\2017.