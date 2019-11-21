شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 29 دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القوات المسلحة بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكرى مع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن لمصر السبق والريادة دائمًا في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات وعلى رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والسلام.

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أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءًا من استقبال الدارسين، مرورًا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريًا وعمليًا وفقًا لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص الشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية وإهتمام، حيث أكد أن جميع الدارسين إكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم.

وألقى اللواء أح. مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وإنتهاء دوراتهم التعليمية، مؤكداً حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دفعات من دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية فى مختلف التخصصات