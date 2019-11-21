شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة وفاة طالب داخل الفصل في القناطر إلى النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بإحالة واقعة وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية إلى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن ولي أمر الطالب لم يتهم المدرسة بالتسبب في وفاة نجله، وإنما بالإهمال الشديد والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب إلى المستشفى الواقعة قرب المدرسة.

وقال «عجلان»، في تصريحات، الخميس، إن التحقيقات مستمرة مع إدارة المدرسة، مشيرا إلى إرسال تقرير مفصل من الإدارة التعليمية يتضمن نص أقوال إدارة المدرسة وزملاء الطالب ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الفصل وسينضم هذا الملف إلى التحقيقات.

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وقال والد الطفل المتوفى إن نجله 14 سنة، وتوفي طبيعيا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وإن سبب الوفاة هو الإهمال والتقصير، وإن نجله ظل يتألم داخل فصله لمدة نصف ساعة تقريبا، وكان من الممكن أن يسعفه أحد، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ لحماية بقية الأطفال.

أضاف ولي أمر الطالب أن لديه ابنا آخر، طالب في ذات المدرسة، لكنه أصغر سنا، وأنه لن يقوم بنقله إلى أي مدرسة أخرى، مؤكدا أنه ليس خطأ المدرسة، ولكن هناك شخصا آخر مسؤول عما حدث: «ابني مات واستعوضت ربنا فيه».

كانت لجنة من الشؤون القانونية بإدارة القناطر الخيرية التعليمية استمعت إلى 12 من زملاء الطالب، وأكدوا أنه كان مغشيا عليه، وبتحرك المدرس نحوه وجده متوفيا، وجرى استدعاء الطبيب.

واستعمت اللجنة للمدرس «ب. ر» الذي قال إن «الطالب طلب المساعدة بدعوى المرض، فاعتقدت أنه يمزح، وفجأة مالت رأسه على كتف زميله، فاستدعيت إدارة المدرسة التي استدعت طبيبا أكد وفاة الطالب».