شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بمجلس النواب تشيد بالاستعداد القتالي لمقاتلي الجيش الثالث الميداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قيادة الجيش الثالث الميداني، وفدا برلمانيا، ضم 30 عضوًا من لجنة الدفاع والأمن القومي، وأعضاء مجلس النواب، ضمن مخطط الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وألقى قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن رجال الجيش الثالث الميداني يمارسون مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص للدفاع عن أمن الوطن والمشاركة في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بجنوب ووسط سيناء.

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وأعرب اللواء أح. كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن فخر نواب الشعب المصري بالأداء المشرف لقوات الجيش الثالث الميداني في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، كما أشاد بمستوى التدريب الراقي والكفاءة القتالية التي يتمتع بها مقاتلوا الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل أبناء سيناء وخلق تجمعات تنموية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأبدى نواب لجنة الدفاع والأمن القومي سعادتهم بما وصل إليه مقاتلي الجيش الثالث من جاهزية واستعداد قتالي دائم وقدرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم، مؤكدين أن مصر ستظل وطنا آمنًا مستقرًا في ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة، كما أكد النواب على الدور الوطني المشرف لأهالي سيناء وتعاونهم مع القوات المسلحة في تنفيذ خطط التنمية ومكافحة الإرهاب بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لإحدى نقاط التفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدي وأحد الكمائن بوسط سيناء ومزار عيون موسى.

وفد برلماني يزور قيادة الجيش الثالث الميدانى