شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يترأس مجلس «بحوث الصحراء» لبحث تطوير منظومة البحث العملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، الخميس، اجتماعًا برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لبحث تقدم الأعمال داخل المركز وتطوير البحوث العلمية في الأراضي الجديدة والمستصلحة وتشجيع شباب الباحثين.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مجلس الإدارة ناقش عددا من الموضوعات الإدارية والمالية وترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمركز وإنجازات الشعب البحثية والمحطات التابعة للمركز وإنجازات المشروعات في المناطق الصحراوية المختلفة وأيضا إنشاء معمل جديد لوقاية النباتات، مشيرًا إلى أنه تم عرض أهم التوصيات للمؤتمرات التي نظمها المركز خلال عام ٢٠١٩ والمتعلقة بأحدث البحوث العلمية للاستفادة من الموارد المائية والأرضية بالأراضي الصحراوية وتطور البعثات العلمية للخارج وبرامج التدريب.

وأضاف «مصيلحي» أن وزير الزراعة أشاد بما حققه المركز خلال عام 2019 ووجه بضرورة استمرار تشجيع شباب الباحثين على الابتكار، وحصول المركز على عدد 5 جوائز للتميز في البحث العلمي خلال عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى متابعة إجراءات مشروع إنشاء المقر الرئيسي للمركز والمتابعة مع وزارة التخطيط لإدراج ميزانية وتحديد ميعاد لوضع حجر الأساس بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء واستكمال تطوير المعمل الجديد للفطريات تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل.