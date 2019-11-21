شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «السادات» ينظم ورشة للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عقد ورشة عمل لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.

Advertisements

وقال «غنيم» إنه تم خلال ورشة العمل إلقاء الضوء على الجديد في القانون واللائحة التنفيذية له، وكذا التعريف بمهارة الصياغة القانونية للعقود، وذلك من خلال عدة مناقشات ومحاضرات، والتي ألقاها كل من الدكتور أيمن حجر، والدكتور محمد نصر، وبحضور جمال الدمرداش، مدير عام الشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال الورشة طرح مناقشات عامة حول المستجدات وكيفية التعامل معها، كما تم الرد على الاستفسارات من قبل المشاركين في الورشة، مضيفاً أن المتدربين أثنوا على البرنامج، وطالبوا القائمين على هذا العمل بضرورة تكرار البرنامج، وزيادة مدة التدريب، وذلك للإلمام بجوانب البرنامج كافة.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بأجهزة المدن المختلفة، وكذا الحرص على دفع العمل بالعديد من المشروعات، وحسن صياغة العقود والتيسير على المتعاملين مع جهاز المدينة.