شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية و14 يستردونها (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الخميس، عددا من قرارات وزارة الداخلية تسمح بالموافقة لـ60 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما وافقت الداخلية على السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء من ضمن القرارات رد الجنسية المصرية لـ14 مواطن.
وللاطلاع على نص القرار:
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