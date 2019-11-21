شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تدريب 108 عاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالي للعاملين بالمحليات في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل دورتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشؤون الإدارية وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات.

وأكد «شعراوي» على أهمية تدريب العاملين بالمحليات في تحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار في العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، والذي يعتمد في خطته التدريبة للعام الحالي على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية في المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية.