شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يكرم بطلي «القوة البدنية بفنلندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الخميس، الطالبة آية سويلم عباس، الطالبة بمدرسة السلام الإنجيلية الثانوية، والحاصلة على مركز أول عالم تحت ١٩ سنة، وجائزة أقوى ناشئة تحت ١٩ سنة، ومركز ثالث عالم في بطولة القوة البدنية بفنلندا وضمن منتخب مصر.

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وأهدى عصام الدين الطالبة درع المحافظة وشهادة تقدير، معربًا عن بالغ سعادته بالبطلة الشابة التي رفعت اسم مصر والإسماعيلية عالميًا.

كما كرّم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الطالب أمير محمد السيد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة قناة السويس بقسم الميكانيكا أول ناشئين تحت ٢٣ سنة، الحائز على جائزة أقوى ناشئين في العالم، وكسر رقم عالم إسكوات وتوتال الناشئين بمجموع ٨٠٠ كيلو في بطولة القوة البدنية في فنلندا وضمن منتخب مصر.

وأهدى عصام الدين الطالب درع المحافظة وشهادة تقدير، معربًا عن فخره بانتماء البطل العالمي لمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه سيتابع كل احتياجات البطل من دعم للحفاظ على مستواه العالمي.