شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشدد إجراءات الرقابة على استخدام 3 أنواع من المبيدات لحماية النحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن قرار تقييد استخدام مجموعة من المبيدات تحمل اسم مجموعة النيونيكوتينويدز، وحظر استخدامها في المزارع المكشوفة وقصر استخدامها على البيوت المحمية (الصوب الزراعية) يأتي في إطار تطبيق قرارات المرجعيات الدولية التي استند إليها القرار المصري، ومنها قرار المفوضية الأوروبية، نظرا لوجود علاقات اقتصادية وتجارية وشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن معظم الصادرات الزراعية يتم لهذه الدول، مشيرا إلى أن القرار استند أيضا لتأثير هذه المجموعة من المبيدات على بيئة النحل الذي يساهم بنسبة كبيرة في تحديد حجم إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأضاف «عبدالمجيد»، في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمتها شركة «سينجينتا» الدولية للكيماويات والبذور تحت عنوان «مجموعة النيونيكوتينويدز ما لها وما عليها»، بحضور خبراء المبيدات في مراكز البحوث والجامعات وخبراء النحل، الخميس، إن قرار التقييد يعتمد على أهمية قطاع تربية النحل في الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي الدولي، حيث يساهم النحل في تلقيح ما يزيد على 85% من الأزهار وما قيمته 35% من الإنتاج الزراعي العالمي، كما يلعب دورا كبيرا في الإنتاج الزراعي الأمريكي بقيمة 15 مليار دولار في ظل وجود حوالي 400 نوع من النحل فقط في شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن فرص تعرض النحل لهذه المبيدات كبيرة من خلال تلوث حبوب اللقاح والرحيق والرش المباشر والتلامس مع متبقيات المبيد عند زيارة النحل للأزهار وتلوث في أماكن الحضنة، مشددا على أهمية تطبيق وسائل للتخفيف من تعرض النحل للمبيدات من خلال توقيت المعاملة بالمبيدات اعتمادا على تفادي المعاملة بالمبيدات وقت سروح النحل وأثناء التزهير أو بالقرب من الخلايا، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بإزالة أزهار الحشائش وتفادي تناثر سائل الرش.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن سمية هذه المبيدات على النحل تمت ملاحظتها من ملاحظة فقد معنوي لعدد خلايا نحل العسل وقوة طوائف النحل سنويا، بالإضافة إلى ملاحظة السمية المؤثرة على نحل العسل وغيره من الحشرات النافعة حتي على المستويات المنخفضة من التعرض، مشيرا إلى أن هذه المشاكل تنعكس على الأضرار التي تحدث للنحل نتيجة التعرض مثل فقد التوجيه وإعاقة التغذية والشلل وضعف الطوائف أو انهيار واضطراب الطائفة، ويفشل النحل في الاهتداء للخلية كما يسبب التعرض للمبيد من هذه المجموعة بجرعات «تحت مميتة» قد يقلل من حساسية التذوق وانخفاض القدرة على التعلم لدي النحل مما يؤدي في النهاية إلى انهيار طوائف النحل.

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وأوضح رئيس لجنة المبيدات خلال ورشة العمل أن هذه المجموعة لها تأثير كبير على الحياة البرية، حيث نشر جمعية الحفاظ على الطيور 200 دراسة علمية عام 2013 تدعو إلى إيقاف استخدام هذه المجموعة من المبيدات كمعاملات بذور نظرا لسميتها على الطيور واللافقريات المائية وغيرها من الحياة البرية، مشيرا إلى أنه في نفس العام نشرت دراسة ألمانية توضح تلوث المياه بتركيزات مسموح بها من بعض من هذه المبيدات، ولكنها أدت إلى التأثير على 50% من اللافقريات في البيئة المائية.

ذلك يأتي رغم ان هذه المجموعة من المبيدات مسجلة في 120 دولة ووصل حجم مبيعات هذه المجموعة من المبيدات 1.6 مليار دولار عام 2006، بمعدل 24% من حجم مبيعات المبيدات الحشرية، ووصل حجم مبيعات هذه المجموعة العام الحالي إلى حوالي 3 مليارات دولار بنسبة بلغت 40% من حجم مبيعات المبيدات الحشرية، والتي تنتجها 5 شركات دولية هي شركات سينجينتا وسوميتومو ونيبون صودا وباير وميتسيو، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تضم 7 مبيدات، منها 6 في مجال الزراعة وواحدة في مجال الصحة العامة لمكافحة البراغيث المتطفلة على الحيوانات المنزلية الأليفة ويصل معدل إستهلاك مصر السنوي من هذه المبيدات 100 طن من المادة الفعالة لهذه المجموعة، من إجمالي 10 آلاف طن بنسبة 1% من حجم استهلاك المبيدات.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن هذه المجموعة من المبيدات تستخدم لمكافحة الآفات الحشرية لمحاصيل القمح وبنجر السكر، وتعامل رشا على المجموع الخضري لأشجار الفاكهة والبيوت المحمية، بالإضافة إلى استخدامها في معاملة التربة لقطاع نباتات الزينة ومعاملة البذور وحقن الأشجار، مشيرا إلى أن معظم هذه المبيدات قابل للذوبان في الماء ولها سلوك جهازي واضح، فضلا عن أنها ثابتة إلى حد ما.. أي تنهار ببطء في البيئة.

وأضاف «عبدالمجيد» أن هذه المبيدات تتميز أيضا بقدرتها على البقاء في البيئة حيث تتراوح فترة الحياة في ضوء الشمس حوالي 43 يوما وتصل إلى 1386 يوما في غياب ضوء الشمس والكائنات الحية الدقيقة، وتختلف فترة ثباتها في التربة من مركبات عالية الثبات تصل إلى 300 يوم مثل مبيد الوميدا كلوبريد، إلى متوسطة الثبات بمعدل 50 يوما كما في حالة مبيد التيموسوكسام، إلى ضعيفة الثبات ليوم واحد فقط كما في مبيد الاسيتامبريد.

وأشار إلى أن قرار لجنة المبيدات بوضع قيود على استخدام هذه المجموعة من المبيدات جاء اعتمادا على قرار المفوضية الأوروبية لعام 2013 بحظر استخدامها خلال فترة التزهير بالإضافة إلى مراجعة موقف هذه المبيدات بصفة دورية حتي توفير الدراسات الفنية لتقييم المخاطر وظل القيد ساريا في استخدام هذه المجموعة حتي نهاية يناير 2017 وخاصة في فرنسا وألمانيا وسلوفينيا، لافتا إلى أن هيئة سلامة الغذاء الأوروبية توصلت في 28 فبراير 2018 إلى خطورة استخدام هذه المركبات الثلاثة وهي Clothiandin، وImidacloprid، وThiamethoxam، وفي 30 مايو 2018 أصدرت المفوضية الأوروبية التشريع الذي يحظر استخدام هذه المركبات الثلاثة في الأماكن المفتوحة بالحقول والسماح باستخدامها داخل البيوت المحمية.

وشدد رئيس لجنة المبيدات على أن قرارات المرجعية الدولية دفعت مصر لاتخاذ قرار بقصر استخدام مجموعة هذه المبيدات (النيونيكوتينويدز) مع خفض الكميات المستوردة منها بنسبة 20% سنويا، موضحا أنه تقرر حظر استخدام مبيد الكلوثياندين والديهنو تيفوران، والسماح باستخدام مبيد الثيا كلوبريد حتي 30 أبريل المقبل 2020 والسماح باستخدام مبيد الاميداكلوبريد في البيوت المحمية حتي 30 يوليو 2022 .