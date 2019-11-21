شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ووفد كوري يبحثان مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحي والمدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، وفداً من كوريا الجنوبية، برئاسة يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولى كون كى، رئيس اتحاد المقاولين الكوريين بالخارج، والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى في المجالات المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

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وأوضح وزير الإسكان، أن الوفد الكوري الجنوبي، قدم عرضاً للتعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات صرف صحي القري، وكذا التعاون في مشروعات الإنشاءات، والمدن الذكية، سواء من خلال تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، أو إنشاء مدن جديدة ذكية.

ورحب الوزير بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المجالات المختلفة، موضحاً أنه سيتم دراسة جميع الموضوعات بالتعاون بين فريق العمل بالوزارة والجانب الكوري، وتقديم المعلومات المطلوبة للجانب الكوري، لتحديد أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها.

من جانبهم، توجه الوفد الكوري الجنوبي بالشكر لوزير الإسكان، على اللقاء، ووجهوا دعوة لمسؤولي وزارة الإسكان، لحضور أحد المؤتمرات الدولية، التي يتم عقدها في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر من كل عام، بمشاركة دولية واسعة، لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال المدن الجديدة، والبنية التحتية.