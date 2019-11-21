شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تتعاون مع شركة للأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وحسين طلعت الطباخ رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للتكنولوجيا والإتصالات، بروتوكول للتعاون فى مجالات التحول الرقمى والأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى هذا البروتوكول، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي والميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وتسهيل إجراءات عمل المستثمرين وفقا لمعايير الجودة العالمية.

فى هذا الصدد، أوضح مدير عام الهيئة أنه تم الإتفاق علي التعاون وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمى والتحصيل الإلكتروني والأرشفة والتوثيق الإلكترونى، لافتا أننا نستهدف بذلك تحقيق الشفافية وسهولة تداول المعلومات وتحسين دورة العمل الإدارى.

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وأضاف أن عمليات تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى تشمل كافة الوزارات والهيئات والمنشأت التعليمية والجامعات.

أشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع إلي جانب آخر للبروتوكول يتضمن الإتفاق علي التعاون لتسويق وتوزيع المنتجات المدنية للهيئة بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها فى السوق على المنتجات الأخرى بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.

من جانبه أشاد "حسين طلعت الطباخ" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , معربا عن تطلع شركة "سيتي" للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية وتلبية إحتياجات السوق المحلي والإفريقى.