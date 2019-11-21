شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات هامة لاستخراج قرار الوصاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض عن إجراءت استخراج قرار الوصاية، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات الواجب اتباعها لاستخراج قرار الوصاية. يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية "محكمة الأسرة"، التى يتبعها موطنه، مرفقًا به عدة شهادات : 1- شهادة الوفاة. Advertisements 2- صورة الرقم القومى. -3شهادات ميلاد القصر. 4- كارنية الدراسة لمن زاد سنه عن 16 سنة أو صورة بطاقته. ويجب احتفاظ المقدم على الطلب بأصول هذه المستندات احتياطياً، للاطلاع عليها وإعطاءها له مرة أخرى، ومن ثم ستقوم المحكمة بتحديد جلسة، وغالبا ما لا تزيد عن ثلاثة أسابيع أو شهر يصدر بعدها القرار، ثم يتحصل الطالب على صورة رسمية منه فى اليوم التالى لصدوره، ثم تحدد جلسة أخرى لفحص التركه وتجنيب الأنصبة الخاصة بالقصر، وغالبًا ما يتم إيداعها بالبنك فى حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية، عند بلوغ القاصر سن الرشد، أو بإذن للوصى بالصرف من القاضى المختص .

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