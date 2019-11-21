شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدعوة بـ«أوقاف الإسكندرية»: حب الأوطان عبادة لله والتآمر عليها عصيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن الأئمة على مستوى الإدارات الفرعية أدوا درس الراحة، مساء الأربعاء، بمختلف مساجد الإسكندرية، في إطار حملة «هذا هو الإسلام»، إضافة إلى تنظيم عدد من الاحتفالات في إطار الحملة تحت عنوان «حب الوطن من سيرة خير البشر».

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وقال «عبدالبصير»، خلال إلقائه درسا دينيا بمسجد حاتم، إن «حب الأوطان دين تعبدنا الله عز وجل به وحثنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقياسٌ لمروءة الإنسان ورجولته، قال الإمام الأصمعى رحمة الله عليه: إذا أردت أن تعرف قدر مروءة الرجل فانظر إلى حبه لوطنه واشتياقه إليه، وقد سوى الله عز وجل بين قتل النفس وهجر الأوطان فقال سبحانه: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا)».

وأضاف: «ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثل يقتدى به في حب الأوطان لما خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة التفت إلى مكة مخاطباً والقلب يعتصر ألماً: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت، فحب الأوطان دين يتقرب العبد به إلى الله وبغضها والتأمر عليها عصيان لله ومخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم».

فى السياق، نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، عددا من الأمسيات الدينية بمختلف الإدارات الفرعية في إطار حملة «هذا هو الإسلام» تحت عنوان «البر بغير المسلمين»، وعلى رأس هذه الأمسيات الأمسية المقامة بمسجد حاتم بحضور الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، والشيخ هاشم الفقى، مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم سالم، مدير إدارة شرق.