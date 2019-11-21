شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 77 يومًا.. قرار جمهوري بإلغاء تعيين عبير علم الدين سفيرًا في بنين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019، من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

ونص القرار على تعيين أمل محمد عبدالحميد عفيفي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

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كان الرئيس السيسي قد صدق على القرار الجمهوري رقم رقم 441 لسنة 2019، بتعيين 25 سفيرًا من سفراء مصر في الخارج، في ديوان عام وزارة الخارجية، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر 5 سبتمبر الماضي.

وشمل القرار تعيين 25 سفيرًا في ديوان عام وزارة الخارجية، اعتبارًا من 13 سبتمبر الماضي، بينهم عبير محمد إسماعيل علم الدين.

وللاطلاع على نص القرار: