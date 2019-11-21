شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين أمل عفيفى وزيرا مفوضا بجمهورية بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 ،من تعيين "عبير محمد اسماعيل علم الدين" الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تعيين " أمل محمد عبد الحميد عفيفي"، الوزير المفوض بديوان عام وزارةالخارجية، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدي حكومة جمهورية بنين.