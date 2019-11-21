شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار بضم أسماء لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بضم بعض الأسماء لعضوية اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015.

كما نشرت الجريدة قرار بإعتبار مشروع إنشتء الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق محافظتى المنوفية والجيزة ودوائر الدخول والخروج لكوب ى تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بالجيزة من أعمال المنفعة العامة .