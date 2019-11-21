شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار بضم أسماء لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بضم بعض الأسماء لعضوية اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 2788 لسنة 2015.
كما نشرت الجريدة قرار بإعتبار مشروع إنشتء الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق محافظتى المنوفية والجيزة ودوائر الدخول والخروج لكوب ى تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بالجيزة من أعمال المنفعة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصدر قرار بضم أسماء لعضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.