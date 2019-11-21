شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 55 لسنة 2019 ، بشأن الموافقة علي اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقعة فى برلين بتاريخ 29- 10- 2018. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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