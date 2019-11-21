أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقب الاجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة  .

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهرى "دندرة" لمدة ثلاثين عاماً، وذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى، لما له من عائد على الاقتصاد المصرى، ومزاياه العديدة فى خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا