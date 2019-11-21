شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقب الاجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهرى "دندرة" لمدة ثلاثين عاماً، وذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى، لما له من عائد على الاقتصاد المصرى، ومزاياه العديدة فى خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.