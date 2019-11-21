شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الأسماء المتداولة للوزراء الراحلين تخمينات والإعلان الرسمى بانتهاء القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن كل ما يشاع حول عدد الوزراء المقرر تغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية .

وأوضحت المصادر فى تصريحاتها لـ" الخليج 365" أن القائمة النهائية للمرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب يتم مراجعتها حاليا من قبل الجهات المعنية وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فور الاستقرار على المرشحين وانتهاء الجهات المعنية، ووفقا للقواعد الدستورية.

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وأهابت المصادر بوسائل الإعلام والصحف عدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم ترويجها حول أسماء بقاء أو خروج الوزراء أو أعدادهم لأن ذلك يؤثر على سير العمل داخل الوزارات والمحافظات المختلفة، ويحدث بلبلة فى دولاب العمل الحكومى.

وشددت المصادر على أنه فور الاستقرار على أسماء المرشحين سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل واضح وصريح .