ضبط 50 متهما بترويج المخدرات في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لا تدخر الأجهزة الأمنية بالجيزة جهدا للإيقاع بمروجي ومتعاطي الموا المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وجهت إدارة البحث الجنائي حملات مكبرة بمختلف المراكز تحت إشراف اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس. أسفرت الحملات عن ضبط 54 متهما بينهم 4 حالات تعاطِ بحيازتهم (1330 جرام حشيش – 603 أقراص مخدرة – 492 جرام هيروين – 550 جرام أستروكس – 175 جرام شادو – 820 جرام بانجو - 25 جرام آيس). تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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