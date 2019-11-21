محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من مباحث إمبابة وكرا أعده عاطلان لتجهيز مصنع الأستروكس.
وردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، مفادها أن كلا من: "إبراهيم. إ. ح" 24 سنة، سبق اتهامه في قضية مشاجرة، و"حمدي. ا. ح" 28 سنة، يتاجران في المواد المخدرة وتحديدا مخدر الأستروكس المعروف بـ"مخدر الموت".
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة من ضبطهما بشقة وبحوزتهما 75 كيسا تزن 6 كيلو جرامات من مخدر الأستروكس، هاتفي محمول، ميزان حساس ومبلغ مالي 380 جنيها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث إمبابة تداهم وكرا لـ"مخدر الموت" وتضبط عاطلين بـ 6 كيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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