ضبط 3 قطع سلاح وذخيرة بمنزل شاب في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على شاب لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة الطالبية. وردت معلومات للمقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بحيازة "محمد. ع." 25 سنة، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقيتين خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، فرد روسي عيار 7.62 × 39مم، 12 طلقة وهاتف محمول. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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