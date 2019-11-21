أخبار مصر | حزب حماة الوطن: وعي الشباب خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب حماة الوطن: وعي الشباب خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن استهداف الدولة المصرية لا يتوقف في ظل حروب الجيل الرابع والشائعات التي أصبحت سلاحا يستخدمه أهل الشر لتدمير الدول، وهو الأمر الذي يتطلب توعية المواطنين من مختلف الفئات العمرية بمخاطرها.

وأكد "الفحام" علي أن حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات والأكاذيب أصبحت آفة العصر والمجتمع الدولي، والتي وجدت ضالتها بوسائل التواصل الاجتماعي التي لا تحظى برقابة صارمة من الأجهزة المعنية بمختلف دول العالم، ومن ثم أصبحت ساحة للاستهداف المعنوي للدول واغتيال للقيادات والمؤسسات، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، وهو ما تم ولا يزال يتم اتباعه مع الدولة المصرية.

حيث الاستهداف للمؤسسات منها القوات المسلحة والشرطة ومختلف الجهات بالحكومة للنيل منها والتقليل بشأنها أمام المواطن، وهو ما حدث مؤخرا بشأن المؤسسة العسكرية، ولكن الشعب المصري كان واعٍ وسيظل كذلك، ويدرك أن قواته المسلحة كانت ولا تزال مؤسسة الوطنية المصرية، مشددا على أن الدولة المصرية صمدت أمام حروب الجيل الرابع بفضل قوة مؤسساتها ووعي شعبها.