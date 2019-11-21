أخبار مصر | جولة لرئيس القطاع في متاحف آثار الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة لرئيس القطاع في متاحف آثار الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، متاحف آثار الإسكندرية، وبدأت جولته التفقدية بزيارة المتحف البحري، ورافقه في جولته الدكتور صلاح عبد الرحمن مدير عام الأمن بقطاع المتاحف.



وشهد في الجولة مبنى المتحف البحري وصالات العرض وحرص على لقاء العاملين بالمتحف واستمع إلى مجموعة عمل المتحف اليوناني الروماني المتواجدة هناك واستمع أيضا لخطة العمل المقترحة في المرحلة المقبلة واختتم زيارته للمتحف البحري بتفقد مكتبة المتحف اليوناني الروماني وطالب بعمل قائمة الكتب الأكثر احتياجا لعمل الصيانة والترميم اللازمة لها.



وبعد ذلك توجه إلى متحف المجوهرات الملكية وذلك للوقوف على مستجدات الوضع بالمتحف تلبية لاحتياجاته الضرورية، للنهوض بالمتحف وإظهاره بالشكل اللائق أمام السادة الزوار، والتقى الأثريين وتعرف على خطة العمل الجديدة المقترحة ووعد بتذليل العقبات التي تواجههم أثناء القيام بعملهم في القريب العاجل.



واختتم "عثمان" جولته التفقدية بزيارة متحف الاسكندرية القومي حيث تفقد جميع قاعات العرض وعمل على الوقوف على سلامة المقتنيات نظرا لإرتفاع الرطوبة بقسم الآثار المصرية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والحلول السريعة للعمل على حل هذه المشكلة سريعآ، ووعد بإنهاء أزمة التكييف المركزي في القريب العاجل، كما ألتقى "عثمان" الأثريين وتعرف على معوقات العمل وايضا بعض الحلول والإقتراحات لتلافي مثل هذه المعوقات.