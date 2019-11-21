شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 25

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 13 24

الإسكندرية 13 25

بلطيم 14 25

مطروح 12 23

السلوم 12 24

سيوة 12 25

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 08 24

السويس 11 25

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 11 26

نخل 03 22

نويبع 19 24

طابا 10 23

كاترين 02 21

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 09 26

أسيوط 11 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 15 29

أسوان 17 29

أبوسمبل 16 28

الوادى الجديد 15 28

شلاتين 19 28

ابو رماد 21 28

حلايب 23 27

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رأس حدربة 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 32

المدينة 13 24

الرياض 05 17

المنامة 20 24

أبوظبى 19 26

الدوحة 18 24

الكويت 08 23

دمشق 02 17

بيروت 17 23

عمان 05 19

القدس 08 18

غزة 13 24

بغداد 07 22

مسقط 22 27

صنعاء 09 21

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 20

تونس 09 20

الجزائر 10 17

الرباط 13 18

نواكشوط 17 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 14

أسطنبول 13 20

إسلام آباد 13 22

نيودلهى 13 27

جاكرتا 24 33

بكين -01 07

كوالالمبور 24 32

طوكيو 07 14

أثينا 14 21

روما 09 15

باريس 04 10

مدريد 08 10

برلين 07 10

لندن 07 08

مونتريال -01 01

موسكو -09 -03

نيويورك 07 11

واشنطن 08 12