شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تحذر من الإصابة بفيروس سى بصالونات الحلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت 100 مليون صحة من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة بسبب عدم اتباع معايير مكافحة العدوى، ما يعرض المرضى للخطروالإصابة بالفيروسات الخطرة مثل فيروس سى.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه يجب استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة، بالإضافة إلى استخدام جوانتى جديد مع كل عميل، فضلاً عن استخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات الحادة.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة، أنه يجب استخدام مريلة أحادية الاستخدام لكل عميل، بالإضافة إلى استخدام المناديل الورقية بدل الفوط متعددة الاستخدام لتجنب العدوى، فضلاً عن عدم استخدام مستلزمات العناية بالأظافر والقدمين لأكثر من عميل.

وكانت وزارة الصحة أطلقت المحور الثالث من المبادة الرئاسية والخاصة بالحد من انتشارونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادى الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى، فى محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان.