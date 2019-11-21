شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تضع خطة لزيادة منافذ بيع منتجات المدارس الفنية لـ45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك خطة للتنوع فى مصادر تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمدارس، من خلال التوسع فى معارض بيع منتجات المدارس الفنية التى لها منافذ للبيع بنسبة تصل إلى 45%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تقدم الدعم للمدارس الفنية المتقدمة للحصول على الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المدارس حاصلة على الجودة.

وقالت مصادر مسئولة، إن هناك اهتمامًا فى الوقت الحالى بالتعليم الفنى باعتباره ركيزة أساسية لخدمة المشروعات القومية، وتخريج طلاب فنيين على أعلى مستوى وفق المعايير الدولية والعالمية، موضحة أن هناك طفرة حدثت فى قطاع التعليم الفنى والمدارس الفنية بعد استحداث بعض التخصصات الجديدة ودخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية الخدمة.