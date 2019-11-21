شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 سدود لاستقبال السيول فى سوهاج بتكلفة 36 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، إن المديرية استعدت لاستقبال السيول حال حدوثها من خلال تطهير جميع مخرات السيول، وهى 12 مخرًا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا العمل ومتابعة إزالة الحشائش أو المخلفات .

وأضاف وكيل وزارة الرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جرى الانتهاء من سد قرية الجلاوية بمركز ساقلتة وبحيرة التجميع، وأصبحت ظاهرة لاستقبال السيول بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارى العمل فى سد نزلة عمارة بمركز طهطا بتكلفة 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى العمل فى سد وادى الجير بمركز البلينا بتكلفة 6 ملايين جنيه .

وأكد وكيل وزارة الرى، تجهيز جميع المعدات بإدارات الرى على مستوى مراكز المحافظة، ووضع خطة طوارئ بالمديرية والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة لوضع الاحتياطات اللازمة قبل حدوث السيول .