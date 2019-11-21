كهربائي يطلب التطليق: "فلوسها ضايعة على كروت الشحن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "علام. س"، كهربائي، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فيالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا ذلك: "فلوسها ضايعة في شراء كروت شحن الهاتف المحمول؛ لإدمانها التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي".

قال صاحب الـ 35 عامًا، في دعواه رقم 249 لسنة 2019، إنه تزوج من "م. م"، ولم يكن يعلم أنها مدمنةالدخول على الإنترنت، واكتشف ذلك عقب الزواج، ما سبب الضرر له، موضحًا أن زوجته تفرطبشكل مبالغ فيه في شراء كروت شحن الهاتف المحمول "فلوسها ضايعة على كروت الفكة علشان تدخل على الإنترنت".

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وأضاف "علام"، أن إدمانها لمواقع التواصل الاجتماعي، جعل الحياة بينهما مستحيلة، مشيرًا إلى أنه يفضل التطليق على الاستمرار في الحياة الزوجية بهذا الشكل "طول الوقت مشغولة في التفاهات والرد على الأصدقاء على الموجدين عندها".

وتابع مُقدم الدعوى، أنحاول كثيرًا الحديث مع زوجته حول تصرفاتها، وضرورة العدول عنها لكنها لم تستمع إليه،" الوضع بقى أسوء وكل يوم بتخش على جروب جديد". وواصل: "ما تفعلهزوجتي لا يؤثر فقط على المنزل من الناحية المادية، وإرهاق ميزانية الأسرة بسبب أسعارالكروت، لكنه تؤثر على المنزل من جوانب أخرى من حيث الاهتمام بالمنزل وتوفير الوقت الكافي لذلك".

وأتم دعواه: "تشاجرت مع زوجتي، وطردتها لمنزل أهلها للتصرف معها، ومع ذلك رفضت الحديث معي، وعندما طالبتهابالطلاق وديًا رفضت، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى تطليق لا تزال منظورة حتى الآن".​