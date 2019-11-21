استعدادات في "الوطنية للإعلام" للدورة البرامجية الجديدة مطلع يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى على:

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للإعلام أن إدارات الهيئة تعكف حاليًا على وضع الخطوط العريضة للدورة البرامجية الجديدة، المقرر البدء بها في يناير 2020.

أوضحت المصادر، لمصراوي، أن حسين زين رئيس الهيئة شدد على ضرورة الانتهاء من هذه الخريطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى مطلع ديسمبر، من أجل تسلم كافة ما يتعلق بالدورة البرامجية الجديدة، وذلك حتى يكون هناك فترة كافية لتعديل أو إلغاء أي شيء غير مناسب أو مكرر.

ولفتت المصادر إلى أن الدورة البرامجية الهدف منها تطوير المحتوى والشاشة لخدمة المشاهد المصري، بما يضمن استمرار التليفزيون المصري في جذب المشاهد.

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وأوضح أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة لمصراوي، أن التطوير يتعلق بالمحتوى الخاص بالبرامج القائمة بالفعل فقط، ولا صحة لما يتردد حول استبعاد أي من العاملين بالقنوات المختلفة، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال الدورة البرامجية الجديدة لدعم كل ما هو قائم، ولكن بصورة أحدث.

وعن وضع قناة نايل سبورت الحالي في أعقاب قرار دمج قناتي تايم سبورتس وأون سبورت، أوضح أن القناة قائمة كما هي حيث تذيع مباريات دوري الدرجة الثانية وأيضًا تسليط الضوء على أهم ما جاء في بطولة الدوري المصري.

وأوضح الإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة أنه يجرى حاليًا وضع الملامح الأخيرة لتخرج الخريطة البرامجية إلى النور بكل شبكات الإذاعة مطلع يناير، وهو الموعد المحدد لانطلاق الخرائط وتوحيد موعدها بكل القطاعات.

بدورها، قالت الإعلامية سوزان حامد رئيسة قطاع القنوات المحلية: نحن الآن بصدد عمل خريطة برامجية جديدة تبدأ مع الدورة الجديدة بدءًا من أول يناير المقبل بهدف توحيد موعد بدء الخرائط الجديدة علي مستوي كافة القطاعات المختلفة لتطوير الشاشة بأشكال برامجية جديدة.​