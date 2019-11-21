غرفة السياحة تكشف أسباب تأجيل رحلات العمرة إلى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن سبب إعلان الغرفة تشغيل رحلات العمرة يوم الإثنين المقبل، بدلاً من يوم 20 نوفمبر الجاري، موضحًا أن ذلك يرجع إلى أن معظم الشركات حجزت مواعيد متأخرة لتأمين نفسها بشكل كامل.

وكان من المقرر انطلاق أولى رحلات العمرة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، إلا أن الغرفة قررت التأجيل دون ذكر الأسباب.

وقال الغمري، لمصراوي، إن يوم 20 نوفمبر بالفعل هو موعد تشغيل الرحلات لمن يرغب من شركات السياحة في ذهاب المعتمرين، وهناك شركات سياحية حجزت بالتواريخ التي تناسب عملها، والبعض حجز أيام 24 و25 و26 بهدف تأمين عملها.

وأكد أن بوابة العمرة المصرية، فعّلت بشكل رسمي وأولى الرحلات ستكون يوم 25 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المعتمرين الذين أدوا المناسك في وقت سابق، قد ذهبوا عن طريق الوكيل الافتراضي والتأشيرات الخارجية ولا نملك إحصائية بتلك الأعداد إطلاقا.

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ودعا الغمري، الشركات التي انتهت من إجراءاتها بالعمل على تسيير رحلاتها وليس هناك مشكلة مع الغرفة أو وزارة السياحة من تشغيل الرحلات ما لم يخالف التعليمات والقوانين.

وعن بعض المعتمرين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو التعامل مع الالكترونيات الحديثة ـ بوابة العمرة ـ أوضح الغمري، أن الجميع لديهم أولاد وأقارب، وعليهم مساعدتهم في ذلك من خلال الموبايل، قائلاً: "أي حد يقولهم أو يعرفهم عن طريق بوابة العمرة".

ووجه الغمري رسالة إلى المواطنين وشركات السياحة، قائلا: نتمنى أن يكون موسم خير علينا جميعا وتحافظ بوابة العمرة على حقوق المعتمرين وعدم تعرضهم لأي مشاكل أو علميات نصب من الوسطاء وتكون انطلاقة جديدة لبرامج ومستويات أفضل.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، بدء التنفيذ الفعلي لبوابة العمرة المصرية، وانطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر.

وبحسب خطاب الغرفة المرسل لشركات السياحة العاملة في الموسم الجديد، جاء ذلك وفقاً للترتيبات الخاصة بوزارة السياحة والتي جرى التعامل معها وتفعيل النظام الخاص بالبوابة ليكن وفقًا للموعد المحدد حاليًا.