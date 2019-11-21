وزير النقل يوجه بصرف مكأفاة تشجعية للعاملين بالورش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل بجميع العاملين بورش السكة الحديد، خلال جولاته الميدانية اليوم الأربعاء، بورش (إيرماس والتبين وكوم أبو راضي).

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، أن الوزير قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بورش أبو راضي ببني سويف، والتبين وإيرماس بالقاهرة، وكذلك عمال "الـ 55 يومًا".

وأوضح رئيس النقابة، أن وزير النقل أكد على رعايته لجميع العاملين في كل مواقع العمل، والاهتمام بالعمالة الموسمية بنظام "الـ 55 يومًا"، ودراسة أوضاعهم خلال فترة وجيزة، متعهدًا بعدم التفريط في أي عامل بهيئة سكك حديد مصر.

وشدد الوزير على ضرورة صرف مكافآت لعمال الـ"55 يومًا" بشكل دوري مع تقنين أوضاعهم وحل مشاكلهم، مشددًا على أنه لن يضار أي عامل بالهيئة أو الشركات التابعة، وستتم تسوية أوضاع الجميع.