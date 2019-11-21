شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جمعت السكة الحديد 210 ملايين جنيه حصيلة غرامات التذاكر؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 9 معلومات حول حصيلة الغرامات التى طبقتها هيئة السكة الحديد على المتهربين من شراء تذاكر القطارات، وفقًا لما أعلنه المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمصادر التى جرى توجيه إليها حصيلة هذه الغرامات. 1ـ نظام الغرامات الجديد تم تطبيقه منذ 7 شهور. 2ـ حصيلة الغرامات خلال الـ7 شهور بلغت 210 ملايين جنيه. 3ـ السكة الحديد حققت متوسطًا شهريًا من الغرامات بلغ 30 مليون جنيه. 4ـ قيمة الغرامات فى النظام الجديد المطبق منذ 7 شهور بلغت 30 جنيهًا فى حالة استقلال القطارات الـ vipبدون تذاكر. Advertisements 5ـ قيمة الغرامات بلغت 20 جنيهًا فى حالة استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذاكر. 6ـ قيمة الغرامات بلغت 10 جنيهات فى حالة استقلال القطارات المميزة المطورة بدون تذاكر. 7ـ قيمة الغرامات بلغت 5 جنيهات فى حالة استقلال قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر بدون تذاكر. 8ـ السكة الحديد وجهت حصيلة الغرامات لشراء 10 جرارات جديدة من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. 9ـ جرى استكمال قيمة الجرارات الـ10 البالغة 440 مليون جنيه من موارد السكة الحديد الذاتية.

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