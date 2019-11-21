شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الفيوم»: الالتهاب السحائي لم يكن سبب وفاة الطفل عز ضياء الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة بالفيوم بيانا ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول وفاة الطفل عز ضياء الدين أحمد بسبب الالتهاب السحائي وعدم التشخيص الصحيح لحالة الطفل قبل الوفاة.

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وقال البيان: «بخصوص حالة الطفل عز ضياء الدين أحمد، وردا على ماتم تناولته صفحات التواصل الاجتماعى وبناء على ما تم إبلاغنا به من مستشفى حميات امبابة ان التحاليل المعملية التى تم أخذها من الطفل المذكور خالية ض11 تماما من الإصابة بالالتهاب السحائي وخالية ايضا من الاصابة بالالتهاب بالمخ».

وأوضح البيان أن مستشفى حميات امبابة أكدت أن التحاليل والفحوصات المعملية أثبتت أن الطفل مصاب بتسمم دموي، وهذا ما أدى إلى وفاته، وتؤكد أن هذا المرض غير معدي ولا يحتاج إلى أي إجراءات وقائية.

وتابع البيان: «تهيب مديرية الصحة بالفيوم الإعلاميين والصحفيين أصحاب القلم الحر توخي الحذر عند نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها وعدم إثارة الرأي العام

واختتم البيان بأن مديرية الصحة والسكان بالفيوم تتقدم بخالص التعازى إلى أسرة الطفل عز ضياء الدين، سائلين الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».