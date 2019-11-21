شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كشفت وثائق داعش علاقة أردوغان بـ"التنظيم الإرهابى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الوثائق االمسربة مؤخرًا لتنظيم داعش الإرهابى، والتى تكشف استخدامه تركيا كمعبر لتنفيذ العمليات الإرهابية فى أوروبا تؤكد أن أردوغان هو الإرهابى الأول على مستوى العالم وجميع الإرهابيين يعملون لحسابه.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأمور بدأت تتكشف الأن وبدأت فضائح أردوغان تظهر للجميع، مشيرًا إلى أن العالم يعلم إجرام أردوغان خاصة الأمريكان، ولكنهم يستخدمونه كمخلب قط ضد أنظمة المنطقة التى لا تخضع لهم.

وبشأن دعم الإخوان لداعش، قال طارق البشبيشى، إن الإخوان وأردوغان وجهان لنفس العملة الإرهابية وأردوغان نفسه عضو فى التنظيم الدولى للإخوان وينتمون جميعًا لنفس المشروع المشبوه للسيطرة على مقدرات المنطقة العربية، لافتًا إلى أن التنظيم الدولى للجماعة يعمل كوكيل لتوريد الإرهابيين لجميع الحركات والتنظيمات الإرهابية ويمولها بالمال والسلاح لتحقيق لتنفيذ مخططات الجماعة على المستوى الإقليمى والدولى.