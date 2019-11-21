شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن وصول 21 ألف طن تقاوى بطاطس واستمرار الفحص بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء استيراد تقاوى البطاطس، استقبلت الموانئ المصرية 21 ألف طن، مضيفًا أن الحجر الزراعى مستمر فى أخذ عينات وفحص الشحنات، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعدادًا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقًا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الموانى المصرية تستقبل يوميًا الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس، وسط إجراءات رقابية مشددة، مشيرًا إلى أن جميع الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد تطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويجرى فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليًا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات، هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر، ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.