مصرع شخصين في اصطدام سيارتين بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في اصطدام سيارتين بمنطقة وسط البلد.
تلقت عمليات النجدة في القاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة، باصطدام سيارتين ملاكي، وسقوط ضحيتين.
تبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة. وحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.
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