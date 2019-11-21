تفاصيل تعديل موقع محطة القطار المكهرب بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن تفاصيل تعديل موقع محطة العاشر من رمضان، في مشروع القطار المكهرب LRT ( السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية)، لتكون بعد عبور طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي مباشرةً.

قال المصدر، لمصراوي، إن التعديل الجديد جاء ليتناسب مع التخطيط المستقبلي لميادين المنطقة والطرق المتقاطعة مع مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أنه تم الترحيل قبل الوصول للمحطة المخطط لها مسبقًا بحوالي 3 كيلو مترات.

أضاف المصدر أن التخطيط الجديد يشمل مواقف سيارات لمحافظات الدلتا، للتيسير على المواطنين المتوجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن التعديل لا يؤثر على مسار المشروع أو معدلات تنفيذه.

ويشمل المسار النهائي للقطار 11 محطة: "عدلي منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان"، بطول 69.600 كيلو متر.​