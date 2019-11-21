احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.
ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".
وأضاف المحامى بالنقض، أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
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