شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات على الأتوبيس الذكى من 5 لـ 9 جنيهات حسب محطة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين:

وفيما يلى أبرز العناوين: - رئيس الوزراء: نعمل وفق "فقه الأولويات" فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية - الشركات الألمانية تشيد بالمتابعة بالتطور الملحوظ فى الاقتصاد المصرى - السيسى يؤكد لوزير الاقتصاد الألمانى التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر - إنفوجراف..إيكونوميست تتوقع نمو الناتج المحلى المصرى فى 2021/2020 لـ5.8% - بوتين: العمل مستمر مع مصر لإنشاء منطقة تجارة حرة مع روسيا - فيديو.. تحاليل فيروس سى وبى والمخدرات والأمراض المناعية بالمجان فى معهد الكبد - التضامن: 3 ملايين و100 ألف أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة - الحكومة: تنظيم أول منتدى لشباب الوادى الجديد ديسمبر المقبل Advertisements - تخفيضات على الأتوبيس الذكى من 5 لـ 9 جنيهات حسب محطة الصعود - الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة - الأوقاف تفتح باب التقديم لموظفى الوزارة للتدريب بالمدرسة الوطنية فى فرنسا - جامعة حلوان تكرم سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور على هامش لقاء مفتوح بالطلبة..صور - رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن فلسطينى لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية - وزير النقل يتابع مشروع تطوير 90 عربة سكة حديد إسبانى مكيفة بورش كوم أبو راضى - "المصرى للشئون الخارجية" يدين اعتراف أمريكا بمشروعية المستوطنات الإسرائيلية - استاذ بجامعة القاهرة: تراثنا يضم محاولات عديدة لتأسيس فلسفة للتعليم - رئيس جامعة الأزهر ومحافظ أسيوط يفتتحان المؤتمر الدولى الرابع لكلية طب الأزهر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات على الأتوبيس الذكى من 5 لـ 9 جنيهات حسب محطة الصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.