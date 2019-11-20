مصر | ننشر أسماء المنظور أمر تجديد حبسهم اليوم في "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المنظور أمر تجديد حبسهم اليوم في "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر نيابات مجمع محاكم زينهم اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس 190 متهمًا في أحداث 20 سبتمبر الماضي على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها،

وهم كل من:-

ياسر محمد سليمان محمد عثمان

احمد محمد محروس جمعة اسماعيل

ابو بكر علي عطية السيد

محمد بدري الشبراوي محمد عوض

حسام الدين عبدالراضي اسعد قبيص

شريف سعد محمد مهران

احمد سعد السيد منصور

احمد محمد سليم احمد عبدالرحمن

احمد عنتر ابراهيم الدسوقي

وليد محمد نور الدين احمد

مصطفي صابر عبدالعليم حسن

عبدالرحمن حسني محمد عبدالرحمن

علي ابراهيم علي ابراهيم

محمد خلف خليفة مهران

عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح

محمد ابراهيم سعد الدين ابراهيم

اسلام عبدالرحمن السيد عبدالرحمن

احمد محمد جعفر حسين

خالد محمد عبدالعاطي السيد

احمد سعيد احمد سر الخاتم

محمود السيد محمد موسي الدببكي

احمد عبود محمد الغريب

محمد معوض رمضان مسعد

ايمن حيدر عبدالسلام محمد

محمد احمد حنفي محمود

محمود يحيي محمود خليل

ناصر عبدالرحيم احمد حسانين

عبدالعزيز مصطفي عفيفي الطنبوري

احمد خالد عبدالقادر مصطفي

عبدالله عاطف فتحي محمد

ياسر شحات حسان محمد

اشرف مصطفي محمد رضوان

السيد صابر احمد سليمان

احمد سعيد محمد سعيد عبدالنعيم

محمد ابراهيم توفيق محمد

يحيي علي الطرفاوي همام

اسلام عاطف عفيف السيد يوسف

حسام الدين عبدالهادي محمد شريف

اسامة محمد عيسي محمدين

محمد خالد علي عمر الجندي

عمر محمد عبدالفتاح محمد

السيد محمد موسي محمد الدببيكي

محمد عبدالعاطي السيد حسن

رضا محمود عمران مسلم

مصطفي هاني احمد هاني

محمد عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحمن

كامل محمد احمد عبدالكريم

عصمت السيد عبدالجواد محمد

محمود محمد عيسي نور الدين

محمود محمد ضاحي محمد علي حسن

محمد خالد محمد احمد

محمد حربي محمد ابوالعلا

علي حسين علي ابوشوشة

اسلام علي كمال احمد

محمد ممدوح محمد احمد سلامة

محمد محمد جلال عبدالعال

بلال جمال عبادي سليم

محمد عبدالعليم عبدالقادر جمعة

محمود احمد فوزي السيد

ابراهيم عبدالعليم عبدالقادر جمعة

عبدالرحمن صالح السيد الصاوي

عصام الدين سعد سعيد ابراهيم

طارق عبدالستار عليوة عوض الله

احمد رفاعي احمد محمد

علاء الدين بكر عبدالمحسن جميل

شعبان السيد احمد عباس

احمد محروس علي مليجي

اسلام عمر عبداللطيف علي عطية

عبدالله محمود عبدالله غريب محمود

عاضور عبدالفتاح محمود محمد

محمد عبدالمنجي ابراهيم رمضان

احمد حسين علي احمد

اشرف محمد شيبه الحمد مغربي

فوزي احمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبدالله محمد عبدالله عباس

احمد حمدي احمد السيد

عبدالرحمن مصطفي محمد مصطفي

اسلام سمير عبدالستار عيسي

رمضان قطان خليل اسماعيل

عبدالرحمن نصر تكروني شحاته

احمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسي محمد

هشام احمد فؤاد عبدالمقصود

امير محمد عبدالستار عمر

ايمن عبدالجليل مسعد مطاوي

احمد عبدالجواد فراج محمد

احمد معوض عبدالعال عثمان

سامي محمد امين احمد

عبدالرحمن سعيد محمد الشوادفي

محمد غريب بكر عبدالمحسن

حسن احمد لمعي احمد

رمضان خليل محمد احمد الالفي

احمد غريب محمود محمود القماش

ابراهيم فتحي عامر علي عامر

يوسف عبداللاه يوسف احمد

اسلام خالد عبدالرحيم سيد

احمد محمد بسطاوي سليمان

محمد سلطان حفناوي السيد

عبدالله ابراهيم محمد محمد

حسين علي محمد علي

عبده عمر مصري شحاته

مصطفي محمود حسين حسن

محمد عطا شيبه الحمد الطيب

عمر حساني خضري سليم

احمد ابو الحجاج عبدالناصر احمد

عمر صبحي النجار رشوان

ابراهيم حسن محمد مصطفي

محمد محمود علي محمد

محمد كامل مصطفي حسين محمد

حسن محمد مصطفي محمد

علي محمد شحاته بهلول

علاء ابو السحن جاد الرب

اسلام سمير سعيد محمد الفولي

مسعود ابو القاسم مسعود محمد

محمود محمد علي ناموس

احمد عبدالرحمن عبدالمطلب عبدالرحمن

هشام حساني محمد علي

احمد محمد خير احمد حسن

كامل محمد كامل حامد

مصطفي صلاح ابراهيم حوطر

محمود خليل احمد محمد عبدالله

محمد فرج فتح الله سرور

احمد فرج فتح الله سرور

امير وجيه قاسم ابو العلا

علي محمد علي رمضان الطحان

ايمن محمد الشهاوي السيد سركيس

امين محسن ماهر العزب

محمد عبدالله محمد احمد غويل

رامي يونس كمال محمد

محمد علي بدير طاهر الحناوي

عمرو ابراهيم محمود نجمة

يحيي علي محمد شاهين

حمادة رمضان عبدالله عبدالمحسن

ايهاب عسكر عسكر يوسف

طارق عادل شوقي شرف الدين

محمد ابراهيم عبدالرحمن محمد حسانين

محمد زكريا محمد حسانين

الموسي فاروق الموسي ابو راضي

السيد محمد السيد بكر

احمد ابراهيم علي عطاالله

حماده محمد ابراهيم شديد

عادل خالد ابراهيم سليم

محمود ابراهيم السيد رمضان

مصطفي عماد فايز عبدالله البوشي

محمد احمد محمد حسن منصور

احمد حسين السيد سعيد بلال

تامر رضا امين اامين

خيري السيد خيري ناجي البنا

سمير حنفي احمد حنفي

بكر عبدالقادر ابوالمجد نجار

محمد عبدالقادر ابو المجد نجار

وائل يسري ياسين ابراهيم

سالم محمد انس ابراهيم

احمد صالح محمد عبدالرشيد

كمال عبدالعظيم بكري محمد

ايمن عبدالعظيم مصطفي حسن

محمود فراج عبدالغفار حسن

حازم حماده جميل ابو زيد

امجد نور الدين خليل احمد

علي مهني راضي مهني

عمر عبدالفتاح عبدالتواب

اسماعيل حمدي اسماعيل ذكي

احمد ربيع احمد محمد

محمود عبدالسلام محمد محمد درويش

محمود عبدالمعز محمد عقباوي

علاء اسماعيل احمد السيد

منصور محمود سليمان عبدالقادر

اسماء طه احمد دعبيس

احمد حلمي عبدالحليم حمدون

احمد رضا السيد مصطفي

عبدالرحمن اشرف محمد عبدالمقصود محمد

زياد جمال فاروق علي حسن

احمد احمد حسن السيد

ماجد ذكي عباس ابراهيم ابو سنة

سامي محمد عبداللطيف عوضين

محمود محمد السعيد السعيد البلتاجي

محمد رشاد فؤاد ابراهيم حسانين

محمود شبل حسن المحمدي

ابراهيم محمد فهمي ابراهيم اللفيلي

عمر عبدالسلام مجدي عبدالسلام العربي

طارق ابراهيم نصر علي الحوتي

احمد صالح السيد صالح الشفرفي

ساهر هاشم الذكي عبدالحميد ابوزيد

محمد احمد محمد غازي يوسف

عبدالفتاح احمد بيومي سليمان

احمد محمد رشدي احمد احمد

احمد عاطف محمود السيد

بدوي عنتر حسين محمد

مصطفي كامل خليل ابراهيم