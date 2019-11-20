مصر | "صورة من المحضر".. خطوات لاستخراج جواز سفر بدل فاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صورة من المحضر".. خطوات لاستخراج جواز سفر بدل فاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعرض البعض لحالة من الضيق عند ضياع احدى مقتنياته، خاصة إذا كان "جواز سفر"، فيبدأ المواطن بالبحث عن كيفية لاستخراج بدل فاقد

وتستعرض بوابة "الخليج 365" أهم الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على جواز سفر آخر بكل سهولة:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر فيجب تقديم المستندات

1_تقديم 5 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية

2- أصل وصورة من شهادة التجنيد.

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3- أصل الإقامة وصورة منها.

4_صورة من جواز السفر المفقود، وفي حال عدم تواجده، يجب تقديم بياناته.

5- في حال الاعلان عبر أي جريدة عن فقدان الباسبور، يتم ارفاقها مع الطلب.

6_ صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر.

وللحصول على نموذج طلب استخراج جواز سفر مصري مجانًا يجب تقديم ثلاث نسخ من كافة المستندات المطلوبة، كما يجب أن يحضر فاقد الجواز بنفسه.